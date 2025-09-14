Жители регионов России отметили удобство голосования в МФЦ, метро и гостинице

За два из трех дней голосования выбор на экстерриториальных участках сделали более 65,3% зарегистрированных избирателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Избиратели из регионов России, принявшие участие в электронном голосовании на выборах губернаторов на экстерриториальных участках в столице и опрошенные ТАСС, выделили преимущества их экспериментального размещения вне школ - в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская".

Так, в числе плюсов иногородние граждане отметили транспортную доступность мест волеизъявления, понятную навигацию, а также содействие наблюдателей и волонтеров. Удобство расположения избирательных участков подтверждается высокой явкой - за два из трех дней голосования свой выбор на экстерриториальных участках сделали более 65,3% зарегистрированных избирателей.

"Экспериментально участки расположили в каждом из 12 административных округов Москвы - это наиболее посещаемые центры госуслуг в торговых центрах, одна из центральных станций метрополитена и востребованная гостиница. У каждого из участков удобная навигация - и в городе, и онлайн, и в самих зданиях. Выбранные локации достаточно просторны, что позволяет даже при образовании очереди комфортно разместиться всем желающим проголосовать", - пояснил ТАСС секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Он подчеркнул, что голосование вне школ, где традиционно размещаются избирательные участки, позволяет провести многодневное голосование без влияния на образовательный процесс учащихся столицы. "Школы находятся преимущественно в спальных районах столицы, они хорошо знакомы и удобны для голосования москвичам, но не гостям города. При подготовке к единому дню голосования проводилась огромная аналитическая работа членами Общественной палаты Москвы. Проанализированы были все возможные места и выбраны наиболее удобные для иногородних избирателей 14 адресов. Это точки притяжения именно этих избирателей - из других субъектов", - добавил секретарь Мосгоризбиркома.

Экстерриториальное голосование в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список 19 регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.