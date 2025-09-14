Зампредседателя Совбеза РФ стал полным кавалером этого ордена

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которому в воскресенье исполняется 60 лет, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.

Как следует из указа, Медведев награжден "за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации". Других степеней ордена - I, II, III - он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно.

Орден "За заслуги перед Отечеством" - государственная награда Российской Федерации. Его вручают за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Кроме того, орденом награждают за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.