Иногородний избиратель голосует электронно в Москве быстрее, чем за минуту

Система электронного голосования также надежно защищена от DDoS-атак, сообщил начальник управления совершенствования территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Электронное голосование иногородним избирателем посредством терминала на экстерриториальном участке на выборах губернаторов в Москве занимает меньше минуты. Об этом сообщил журналистам начальник управления совершенствования территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Избирательные участки экспериментально разместили вне школ - в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская". Около 11,9 тыс. из почти 18 тыс. зарегистрированных на электронное голосование в Москве избирателей из 19 регионов России уже сделали свой выбор.

"Иногородние жители, они до этого могли на терминалах [в Москве] проголосовать только на выборах президента, если откреплялись по "Мобильному избирателю". Но здесь с точки зрения времени - мы же все пытаемся посчитать, чтобы понять, где нужно что-то подкрутить и усилить, - в целом до 1 минуты. То есть от того момента, когда человек приходит, подходит к терминалу и <…> [кладет] паспорт разворотом на сканер. Вот с этого момента до того момента, как он увидит надпись "Спасибо, вы проголосовали", проходит меньше минуты. В большинстве своем - от 30 до 45 секунд. <…> В целом это достаточно быстро", - сказал Костырко в Общественном информационном центре "Москва помогает голосовать".

По его словам, технические специалисты следят за ситуацией на всех 14 участках. "Мы, как команда разработчиков, смотрим, как оборудование себя ведет, как люди голосуют. Потому что, в целом, это хоть и продолжение нашего поступательного движения к главенству электронной формы голосования, но новый опыт, потому что это абсолютно новые точки - и с точки зрения связи, и электричества, и были сомнения, что в целом люди даже найдут в огромных торговых центрах избирательные участки", - поделился спикер.

При этом эксперт положительно оценил расположение участков в центрах госуслуг "Мои документы". "В торговых центрах навигация уже туда (к МФЦ - прим. ТАСС) сделана. Люди, собственно, те, которые в Москве находятся, пусть они и прописаны в других регионах, они тоже привыкли к этим точкам. <…> Обращений на горячую линию или куда-то в службу техподдержки [с вопросом] "Как дойти до ваших участков?" - у нас такого вообще не было. То есть за два дня никаких проблем. Тут еще сильно помогают волонтеры, разумеется, сделали сервисы, интерактивную карту, можно отсканировать QR-код - в каждом торговом центре стоят такие таблички, они подскажут, как дойти до точки голосования", - добавил он.

Костырко также заверил, что система электронного голосования надежно защищена от DDoS-атак. "Терминалы выведены из той зоны, куда можно атаковать из общего Интернета. Поэтому для нас это не столь существенно. У нас есть внешние ресурсы, как observer.mos.ru - портал наблюдения. К ним график паразитной активности стандартный. <…> Они (атаки на сайт - прим. ТАСС) есть, но ничего выходящего там за что-то допустимое у нас не происходило", - уточнил спикер, отвечая на вопрос ТАСС.

Портрет иногороднего избирателя

"В Москве всегда в электронном голосовании, грубо говоря, наиболее такой устойчивый портрет - это люди до 40 лет, в основном мужчины. Вот сейчас, по текущему голосованию, <…> люди подавали свои заявления, и данные внесены в электронный список. Но, в принципе, это точно такой же портрет. <…> Это люди до 45-50 лет, и да, в основном мужчины", - описал специалист.

Костырко отметил, что в первую минуту экстерриториального электронного голосования в Москве свой выбор сделал житель Тамбовской области. "Студентов в Москве много, много из других регионов. <…> Студенты, разумеется, голосуют быстрее. <…> В принципе, тоже у нас таких сюжетов <…> [как] "не понимаю, куда нажать", не было. Наши помощники, они находятся возле всех терминалов, <…> подсказывают, <…> обращений, жалоб про невозможность проголосовать, про неудобства тоже пока не было", - перечислил он.

Также эксперт заявил, что адресного различия по активности электронного голосования иногородних в Москве практически нет. "Есть небольшие колебания, что, к примеру, в вечерние часы и утренние часы больше голосуют в спальных районах, в середине дня - больше тех, которые ближе к центру. Но это в пределах статистической погрешности. <…> Точки более-менее равномерно расставлены сейчас по городу, по одному крупному торговому центру, условно, в округе", - пояснил спикер.

График голосования иногородних избирателей в Москве оказался практически идентичным стандартному голосованию в столице. "Есть пятница, рабочий день, люди стараются в первые рабочие часы, соответственно, все сделать, и после этого оно (голосование - прим. ТАСС), грубо говоря, "размазывается" равномерно по всем остальным дням. Собственно, что дистанционное голосование, которое проходило до этого [в Москве], что сейчас электронное голосование, - абсолютно идентичный график", - заключил Костырко.

Экстерриториальное голосование в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список 19 регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.