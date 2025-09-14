Первой записью на новом онлайн-ресурсе стало видеообращение политика

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев завел канал в Мах. Первая запись на новом онлайн-ресурсе политика появилась 14 сентября.

Медведев - активный пользователь соцсетей. На его канал в Telegram, который он начал вести в марте 2022 года вскоре после начала специальной военной операции, сейчас подписано более 1,8 млн человек. Примерно с этого же момента Медведев отказался от Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена). При этом периодически публикует посты в X, в основном - на английском языке. Из российских соцсетей Медведев активно пользуется "ВКонтакте", где нередко публикует кадры с совещаний и записи по итогам региональных поездок.

Медведев родился 14 сентября 1965 года, ему исполнилось 60 лет.