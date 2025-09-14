Рустам Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана

В регионе также проходят выборы в представительные органы местного самоуправления и довыборы депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова приняли участие в выборах главы республики. Свой голос Минниханов отдал на избирательном участке №42 в здании КНИТУ-КАИ, передает корреспондент ТАСС.

В выборах главы Татарстана участвуют четыре кандидата от разных политических партий: Рустам Минниханов, Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов и Руслан Юсупов.

В республике также проходят выборы в представительные органы местного самоуправления и довыборы депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу. В организации и проведении единого дня голосования задействованы 2 752 участковые избирательные комиссии, в том числе 2 710 - постоянных и 42 временных участка.

Прошлые выборы главы Татарстана состоялись 14 сентября 2020 года. Явка избирателей составила 78,78%.