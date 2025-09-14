В выборах участвуют пять кандидатов, включая врио губернатора Юрия Слюсаря, а также Евгения Бессонова, Сергея Косинова, Дениса Фраша и Юрия Климченко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора в Ростовской области по состоянию на 10:00 мск 14 сентября составила 46,03%, сообщили в избирательной комиссии региона.

По итогам выборов губернатора Ростовской области в 2020 году итоговая явка составила 42,99%. В 2025 году в выборах губернатора Ростовской области участвуют пять кандидатов, включая врио губернатора Юрия Слюсаря, а также Евгения Бессонова, Сергея Косинова, Дениса Фраша и Юрия Климченко. Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы в Заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.

"46,03% - явка избирателей на выборах губернатора к 10:00 мск 14 сентября", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовало 1 436 877 жителей Ростовской области.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. ДЭГ на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.