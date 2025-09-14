С помощью электронного дистанционного голосования свой выбор сделали 178 035 избирателей

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 45,4% избирателей проголосовали на выборах главы Чувашии к 10:00 мск. Об этом сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия республики.

"Явка избирателей по состоянию на 10:00 (мск) 14 сентября <…> составляет 45,46%, [проголосовал] 412 421 избиратель", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в форме электронного дистанционного голосования свой выбор сделали 178 035 избирателей, явка достигла 89,6%.

На прошлых выборах главы республики, которые состоялись в сентябре 2020 года, к 10:00 проголосовали 39,19% избирателей Чувашии.

Голосование в республике проходит в течение трех дней, 12-14 сентября. Жители выбирают главу Чувашии, на данный пост претендуют пять человек: Владимир Ильин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Максим Морозов от партии "Новые люди", Владимир Савинов от Российской экологической партии "Зеленые", Константин Степанов от ЛДПР и действующий руководитель республики, самовыдвиженец Олег Николаев. Кроме того, по итогам голосования будут сформированы парламенты Чебоксар и Новочебоксарска. Также в республике проходят довыборы в семи муниципальных округах.

По данным избиркома Чувашии, на избирательных участках заявлены для участия более 1,7 тыс. наблюдателей, в том числе 159 - зарегистрированными кандидатами, 435 - политическими партиями, 1 173 - общественной палатой региона. В Чебоксарах действует штаб общественного наблюдения за выборами, где в режиме реального времени транслируются изображения с камер видеонаблюдения со 100 избирательных участков. Кроме того, в штабе организована работа мониторинговой группы, которая обрабатывает оперативные данные и информацию со всех округов, оказывает поддержку наблюдателям и помогает в решении возникающих вопросов.