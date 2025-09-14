Явка на выборах главы Республики Коми составила на 10:00 мск 28,78%

Почти 85% из числа тех, кто подал заявление на ДЭГ, проголосовали дистанционно

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 29% избирателей проголосовали на выборах в Республике Коми, где избирают главу региона, новый состав республиканского парламента и муниципальные советы. Почти 85% проголосовали дистанционно из числа тех, кто подал заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила республиканская избирательная комиссия.

"На 10 часов в Республике Коми проголосовали 28,78% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 84,95%", - говорится в сообщении.

На предыдущих выборах главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, суммарная явка на 10:00 третьего дня голосования составила 18,35%.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября. Избирают главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию, - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев.