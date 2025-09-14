Территориальная избирательная комиссия приняла решение о том, чтобы аннулировать незаконное пломбирование

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два наблюдателя от партии КПРФ были удалены с избирательных участков в Оренбургской области. Об этом во время прямого включения в информационном центре ЦИК России сообщила председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева.

"Вчера на основании решений судов города Орска были удалены с двух избирательных участков два наблюдателя от кандидатов от партии КПРФ, которые нарушали законодательство. И суд принял доводы участковых избирательных комиссий, были предоставлены в том числе видеозаписи, поведение наблюдателей. <…> Территориальная избирательная комиссия незамедлительно приняла решение о том, чтобы аннулировать незаконное пломбирование", - сказала она.

Ивлева уточнила, что речь шла о попытке вмешательства в деятельность избирательных комиссий.

По ее словам, голосование продолжается в штатном режиме. "Сегодня утром до начала голосования члены ТИК Октябрьского района города Орска проехали по всем избирательным участкам этого округа, где такое произошло. Огласили при присутствии всех членов УИК, которые уже были к моменту на участке, и наблюдателей, в том числе этого кандидата, в присутствии этого кандидата, решение территориальной избирательной комиссии, эти бумажные пломбы сняты с ящиков, голосование продолжается в штатном режиме", - добавила она.

Голосование на досрочных выборах губернатора Оренбургской области продлится три дня: 12, 13 и 14 сентября. В эти же дни завершатся 450 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В Оренбуржье работают 1 428 постоянных и 25 временных избирательных участков.