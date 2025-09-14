Парламентарий подчеркнул, что мнение Запада не способно повлиять на избирательный процесс в городе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал заявление Европейского союза, осуждающее проведение выборов в Севастополе, грубым вмешательством во внутренние дела страны.

"В Евросоюзе вновь назвали выборы в российском Севастополе "нарушением норм международного права", подчеркнув, что не признают их результаты. Еврочиновники повторяют дежурные мантры о территориальной целостности Украины, полностью игнорируют волеизъявление жителей Крыма и Севастополя. Расцениваем этот выпад в адрес России как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Парламентарий подчеркнул, что мнение Запада не способно повлиять на избирательный процесс в городе. "Жители города 11 лет назад убедительно высказались за возвращение в состав России, и от этого выбора не отступают, в том числе голосуя сегодня на выборах", - отметил он.

Пискарев также напомнил о бездействии ЕС в ситуации с украинскими атаками на Крым и Севастополь. "В Евросоюзе лучше бы вспоминали о праве и его нормах, когда украинские нацисты совершили теракт на Крымском мосту, когда пытались нанести по Крыму и Севастополю ракетные удары - западным же оружием. Но тогда в ЕС предпочли промолчать, а то и вовсе рукоплескали киевским карателям. Удивительное лицемерие", - подчеркнул депутат.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходят прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.