Явка на выборах главы Татарстана на 10:00 мск составила 16,3%

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Татарстана на 10:00 составила 16,3%. Об этом сообщает ЦИК Татарстана в Telegram-канале.

"По данным системы ГАС "Выборы" на 10:00 явка избирателей Татарстана на выборах в Единый день голосования 2025 составила 16,3% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.

Прошлые выборы главы Татарстана состоялись 14 сентября 2020 года. Явка избирателей составила 78,78%.

Выборы главы Татарстана проходят в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Избирательные участки республики работают с 7:00 до 20:00.