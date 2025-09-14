Свои голоса отдали свыше 42% избирателей Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил наилучшую активность жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в голосовании на региональных и местных выборах на Урале, которые проходят в рамках единого дня голосования с 12 по 14 сентября. Свои голоса отдали больше 42% ямальцев, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Жители Урала и Западной Сибири показывают хорошую активность, в некоторых регионах показатели явки уже превысили результаты прошлых лет. На участки уральцы идут семьями, отмечается, что много молодежи, ветеранов спецоперации. Лидер - Ямало-Ненецкий автономный округ, где свои голоса отдали свыше 42% жителей", - написал он.

Отмечается, что впервые на Урале дистанционное электронное голосование внедрили сразу три региона - Курганская, Свердловская и Челябинская области. Онлайн явка зарегистрированных жителей составляет от 80 до 90%. Жога дополнил, что на всех избирательных участках осуществляется охрана, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.