Явка на выборах главы Оренбуржья на 10:00 мск составила 41,71%

Всего проголосовали 627 999 человек

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят досрочные выборы губернатора, на 12:00 (10:00 мск) составила 41,71%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"Явка на 12:00 часов. На данный момент свой выбор сделали уже 41,71% избирателей. Всего проголосовало 627 999 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители региона активно голосуют на избирательных участках и по заявлению на дому. В Оренбурге явка составляет 30,78%, пороголосовали 137 995 человек. В Орске активность избирателей составляет 25,84%, приняли участие в голосовании 44 061 избиратель.

Голосование продолжится до 20:00 (18:00 мск).

Явка избирателей на 12:00 в 2024 году на выборах губернатора Оренбуржья составляла 45,15%. К этому моменту проголосовали 677 239 избирателей.

В Оренбургской области 12-14 сентября проходят досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях.