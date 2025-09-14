Она составила 73,15%

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) по последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) составила уже 73,15%, сообщается на табло в информационном центре ЦИК России. На прошлых выборах губернатора ЕАО в 2020 году явка составила 73,02%.

Согласно представленной схеме, во всех пяти муниципальных районах области, а также в Биробиджане на выборы пришло более 50% избирателей. Общая явка избирателей в области составляет 73,15%. Избирательные участки в ЕАО еще продолжают работать.

В выборах главы региона участвуют пять кандидатов от пяти партий: Василий Гладких от ЛДПР, Мария Костюк от "Единой России", Александр Крупский от "Коммунистов России", Владимир Потапенко от "Новых людей" и Александр Щербина от КПРФ.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.