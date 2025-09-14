Глава ДНР отметил, что российские подразделения также очень активно продвигались по направлению Ямполя

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за текущую неделю улучшили положение на подступах к Красному Лиману (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление: мы видим, [что] на подступах к Красному Лиману ситуация улучшена за последнюю неделю нашими подразделениями", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, запись которого журналист разместил в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что за текущую неделю российские подразделения также очень активно продвигались по направлению Ямполя.

"Также практически зачищено Серебрянское лесничество", - напомнил глава ДНР.

11 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что военных РФ отделяет от Красного Лимана около 7 км.