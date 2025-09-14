Высокая явка говорит об активности людей, их вовлеченности, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС.

"Я сегодня тоже, как и многие куряне, пришел на избирательный участок для того, чтобы проголосовать, чтобы определить вектор развития нашего региона в ближайшие годы. Я очень рад высокой явке. Это говорит об активности людей, их вовлеченности, <...> для них небезразличен завтрашний день", - сказал Хинштейн журналистам.

Врио главы региона отметил, что проголосовал за развитие Курской области, безопасность людей, порядок, справедливость. "Я голосую за то, чтобы каждый житель нашего региона, каждый курянин чувствовал на себе защиту, заботу государства, имел все возможности для того, чтобы развиваться, чтобы достойно, комфортно жить. Конечно, все мы рассчитываем на то, что в регионе наступит спокойствие и безопасность", - добавил он.

На пост главы Курской области претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).