БРЯНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, он пришел на избирательной участок вместе с внучкой Василисой.

"Пришел вместе с внучкой Василисой на избирательный участок. Проголосовал, как и все жители, за дальнейшее развитие нашего региона, чтобы область двигалась вперед по тому пути, который был намечен в предыдущие годы вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным и правительством России", - написал он.

В Брянской области 12-14 сентября проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Брянской областной думы, депутатов муниципалитетов. В регионе работает 1 041 избирательный участок. Статус кандидата на пост губернатора получили четыре человека: действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий (КПРФ), депутат облдумы, директор Брянской областной библиотеки им. Ф. И. Тютчева Геннадий Селебин ("Родина"), депутат облдумы Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Явка избирателей во второй день голосования составила 46,77%.