ОП: на выборах в РФ отмечается устойчивое сокращение нарушений и рост явки

По мнению первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, это обусловлено в том числе трендом на консолидацию общества

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тренд на сокращение количества нарушений на выборах и рост явки становится устойчивее с каждым годом. Об этом сообщила первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. Она наблюдает за выборами на Дальнем Востоке и в Сибири.

"Снижение количества нарушений мы фиксируем год от года. У нас и в прошлом электоральном цикле, и в позапрошлом [отмечается] минимальное количество нарушений. В целом, в этом году - совсем единичные случаи, которые при их верификации далеко не все подтверждаются. Довольно много из этого единичного - это фейки", - сказала Кислицына в ходе брифинга в ситуационном центре ОП РФ по наблюдению за выборами.

По словам Кислицыной, каждый случай перепроверяют наблюдатели. Она подчеркнула, что тренд на снижение количества нарушений продолжается.

Второй тренд - это рост явки. "Он уже виден, может небольшой - процентов три-пять по сравнению к предыдущим выборам, в частности, в регионах Дальнего Востока и Сибири, но такая тенденция есть", - сказала Кислицына.

По ее мнению, это обусловлено помимо всего прочего трендом на консолидацию общества, а также "в хорошем смысле раскачкой общественных настроений, которые случились за последние несколько лет, консолидацией вокруг флага и идеей, что поддержку государству можно выразить электоральным действием".