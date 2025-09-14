Более 48,2% избирателей проголосовали к полудню на выборах главы Чувашии

Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 90,76%

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Чувашии к 12:00 мск достигла 48,21%. Об этом сообщила избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале.

"Явка избирателей по состоянию на 12:00 мск 14 сентября <…> составляет 48,21%, [проголосовали 437 455 избирателей]. Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 90,76%, или 180 353 избирателя", - говорится в сообщении.

Явка на предыдущих выборах главы Чувашии, которые состоялись в сентябре 2020 года, к полудню составила 42,85%, в 2015 году в ходе однодневного голосования - 27,88%.

В Чувашии проходит трехдневное голосование, которое завершится 14 сентября. По итогам выборов изберут главу республики, депутатов городских собраний Чебоксар и Новочебоксарска, заместят вакантные депутатские мандаты в семи округах. В качестве кандидатов на пост главы Чувашии зарегистрированы пять человек: Владимир Ильин "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Максим Морозов ("Новые люди"), руководитель республики Олег Николаев (самовыдвиженец), Владимир Савинов ("Зеленые") и Константин Степанов (ЛДПР).

По сведениям избирательной комиссии республики, на 1 июля в Чувашии насчитывалось более 906,7 тыс. избирателей, из них свыше 198 тыс. человек выбрали дистанционное электронное голосование. Около 5,76 тыс. избирателей подали заявления для использования механизма "Мобильный избиратель", позволяющего проголосовать по месту нахождения в пределах республики. Дополнительно на выборах главы Чувашии организованы 14 экстерриториальных избирательных участков в Москве.