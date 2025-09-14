При помощи ДЭГ свой выбор сделали 86,27%

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 30% избирателей приняли участие в выборах главы Республики Коми на 12:00 мск. Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свой выбор сделали 86,27%, сообщила региональная избирательная комиссия.

"На 12:00 в Республике Коми проголосовали 30,77% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 86,27%", - говорится в сообщении.

На предыдущих выборах главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, суммарная явка на 12:00 мск третьего дня голосования составила 21,13%, а итоговая - 30,16%.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября, досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах проводилось с 5 по 11 сентября, в нем приняли участие 35,5% избирателей с этих территорий. Выбирают главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре.

На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию: врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четыре самовыдвиженца.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.