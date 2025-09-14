Проголосовали 722 233 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Ленинградской области, по данным на полдень 14 сентября, третьего дня голосования, достигла 50,49%. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 12 часов 14 сентября составила 50,49% (722 233 человека)", - говорится в сообщении.

По итогам первых двух дней голосования явка составляла 46,8%.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области проходит с 12 по 14 сентября, оно организовано на 1 014 избирательных участках Ленинградской области, а также на экстерриториальных участках в Москве, Санкт-Петербурге и Мариуполе.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, на экстерриториальных избирательных участках Санкт-Петербурга на выборах губернатора Ленобласти за первые два дня проголосовали более 21 тыс. избирателей.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.