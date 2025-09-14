В Ростовской области проект "Дорога на выборы" объединил более 2,5 тыс. волонтеров

В этом году добровольцы не ограничились помощью на участке, они также ввели персональное информирование жителей региона, сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В проекте "Дорога на выборы", который реализуется в Ростовской области и в рамках которого волонтеры оказывают поддержку избирателям, приняли участие более 2,5 тыс. волонтеров в 2025 году. Об этом во время прямого включения в информационном центре ЦИК России сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

"[Наш проект] "Дорога на выборы" объединил более 2,5 тыс. добровольцев. <...> У нас зарегистрировано почти 6 тыс., но мы подошли достаточно скрупулезно к отбору, это представители разных возрастов, от школьников до пенсионеров", - сказал он.

Буров отметил, что в этом году был расширен функционал проекта "Дорога на выборы". "В течение предыдущих лет, если мы подразумевали исключительно физическую поддержку пожилым людям, избирателям с инвалидностью, решившим голосовать на участке, а не на дому, то в этом году волонтеры не ограничились помощью на участке, добровольцы ввели персональное информирование жителей Ростовской области. При этом они работали не только на улицах, в парках, но и в интернет-пространстве, рассказывая о дате, времени, а также о способах голосования в социальных сетях", - добавил он.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.