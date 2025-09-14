В Магаданской области в ТИК собрали ключ для расшифровки результатов ДЭГ

Осталось собрать четыре ключа - +4, +2 и +1 и мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ключ для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах разного уровня в Магаданской области собран в территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Для расшифровки результатов онлайн-голосования предусмотрено четыре ключа, каждый из которых отвечает за определенные часовые пояса. Онлайн-голосование в часовой зоне +8 в нынешнем году проходило лишь в Магаданской области.

Таким образом, осталось четыре ключа - +4, +2 и +1 и мск (совместный ключ). Ключ +4 принадлежит Томской области, +2 - Пермскому краю, Курганской, Свердловской, Челябинской областям, +1 и мск охватывает республики Коми, Северную Осетию - Аланию и Чувашию, Архангельскую, Белгородскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую и Самарскую области, город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Карелию, Липецкую и Смоленскую области, а также Удмуртию.

Каждый из ключей был разделен на семь частей и записан на аналогичное количество токенов, которые были розданы представителям пяти парламентских партий - "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", по одной части хранится в ЦИК РФ и ТИК ДЭГ.