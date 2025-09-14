Пресс-секретарь президента России считает, что преступление указывает на поляризацию общества в США

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Убийство консервативного американского активиста Чарли Кирка говорит о том, насколько сильно поляризовано американское общество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Это дело американских правоохранителей - выяснять все-таки - это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так", - сказал он, комментируя убийство Кирка.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме. Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.