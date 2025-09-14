Итоговая явка на выборах главы Архангельской области в 2020 году составила 32,65%

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Архангельской области на 12:00 (время совпадает с московским) составила 29,46%, сообщает областной избирком.

Территориально Ненецкий автономный округ (НАО) входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья.

"Явка избирателей по состоянию на 12:00 14 сентября 2025 года: 29,46% (260 978) избирателей приняли участие в голосовании", - указано в сообщении.

В 2020 году итоговая явка на выборах главы Архангельской области составила 32,65%.

На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов: Мария Харченко (ЛДПР), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Роман Лябихов (КПРФ), Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия") и Олег Черненко ("Справедливая Россия - За правду").