Проголосовали 160 233 человека

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы губернатора Костромской области на 12:00 мск воскресенья составила 32,28%. Такие данные опубликованы в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 496 375 человек. Проголосовали 160 233 человека - 32,28%", - говорится в сообщении.

В 2020 году на выборах губернатора Костромской области явка на 12:00 мск воскресенья, с учетом трехдневного голосования, составляла 24,59%.

12 сентября в области открылись 472 избирательных участка, голосование проводится три дня. В регионе проходят 15 избирательных кампаний, в том числе - выборы губернатора Костромской области, депутатов Костромской областной думы. Впервые в этом году в регионе применяется дистанционное электронное голосование, подано 28 тыс. заявлений.

В Костромской области в выборах главы региона участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской областной думы Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду"), секретарь по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергей Шпотин (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.