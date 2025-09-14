Проголосовали 364 864 избирателя

ТАМБОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на голосовании в Тамбовской области составила более 46% на 12:00 мск 14 сентября, сообщили журналистам в облизбиркоме. Досрочные выборы главы области проходят в регионе с 12 по 14 сентября.

"По состоянию на 12:00 14 сентября явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 46,86 %. Проголосовало 364 864 избирателя", - сообщили в облизбиркоме.

На предыдущих выборах губернатора Тамбовской области, которые прошли в 2022 году, явка на 12:00 воскресенья составила более 48%.

На пост главы региона претендуют пять человек: врио главы региона Евгений Первышов от партии "Единая Россия", Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников ("Справедливая Россия - За правду"), Олег Морозов (ЛДПР) и Елена Семилетова ("Новые люди"). В регионе работает 820 избирательных участков. По данным областного избиркома, на 1 июля в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателя.