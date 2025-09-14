Явка на выборах главы региона в 2024 году составила 61,56%

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Курской области, где проходят выборы губернатора, в третий день голосования по состоянию на 12:00 мск составила 46,85%, следует из данных регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и проходит три дня.

В третий день основного голосования 2024 года, которое проходило 6-8 сентября, явка на выборах губернатора Курской области составила 56,43% по состоянию на 12:00 мск. Всего же явка на выборах губернатора Курской области 2024 составила 61,56%, участие в голосовании приняли более 530 тыс. жителей региона.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона стартовали 14 сентября, они проходят в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).