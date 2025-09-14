В сентябре 2024 года на выборах главы региона явка избирателей на 15:00 (13:00 мск) составляла 48,4%

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят досрочные выборы губернатора, на 15:00 (13:00 мск) составила 44,94%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"Явка на 15:00 (13:00 мск). Явка на выборах в Оренбургской области составляет 44,94%, проголосовало 676 676 человек", - сказано в сообщении.

В сентябре 2024 года на выборах губернатора Оренбургской области явка избирателей на 15:00 (13:00 мск) составляла 48,4% - 726 164 проголосовавших.

В Оренбургской области 12-14 сентября проходят досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях.