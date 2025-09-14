На выборах губернатора региона в 2020 году в Краснодарском крае итоговая явка составила 68,69%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора в Краснодарском крае по состоянию на 12:00 мск воскресенья составила 58,2%, сообщили в избирательной комиссии региона.

"Сведения на 12:00 мск 14 сентября: общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 58,2%", - говорится в сообщении.

Голосование началось 12 сентября. В регионе задействованы 64 территориальных избирательных комиссии и 2 842 участковых избирательных комиссии. На территории края дополнительно образовано 28 временных избирательных участков, которые развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях. Ранее избирательной комиссией Краснодарского края были зарегистрированы четыре кандидата на должность губернатора: действующий глава региона Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР), Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

В 2020 году в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие 2 895 648 избирателей. Тогда Кондратьев получил 2 401 266 голосов - 82,97% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей. Он возглавляет Краснодарский край с 2015 года. В 2020 году Кондратьев был переизбран на второй срок и вступил в должность 23 сентября.