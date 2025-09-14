Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набрала 5,94% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 77,54% голосов по итогам обработки первых 0,9% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набирает 5,94% голосов, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов - 7,62%. Кандидат от партии "Коммунисты России", юрисконсульт союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" Дмитрий Тюрин получает 3,06% голосов.

Указом президента РФ Владимира Путина Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года, сменив возглавлявшего регион с 2011 года Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года Солодов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором региона, набрав 80,51% голосов избирателей.