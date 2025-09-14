Явка на выборах губернатора Приангарья к 13:00 мск составила 31%

На 10:00 мск явка составляла 28,45%

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области к 18:00 (13:00 мск) составила 31,46%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Илья Дмитриев.

На 15:00 (10:00 мск) явка составляла 28,45%.

"На 18:00 (13:00 мск) в третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области явка составила 31,46%, проголосовало 574 492 избирателя", - сообщил председатель комиссии. Максимальное число избирателей пришло в Балаганском муниципальном округе - 63,02%, меньше всего в Бойдабинском районе - 23,62%. В Иркутске проголосовало - 27,69%. Нарушений на выборах не зафиксировано.

Предыдущие выборы губернатора прошли в сентябре 2020 года, голосование продолжалось три дня. Тогда явка к 18:00 третьего дня голосования составила порядка 30%. Итоговая явка составила 32,6%.

Наблюдение за выборами

Все избирательные участки в области находятся под видеонаблюдением со стороны специалистов Центра общественного наблюдения. Видеоконтроль на участках ведется круглые сутки. А бюллетени по итогам первых двух дней выборов хранятся под тройным контролем: в сейф-пакетах, в опечатанном сейфе и под видеокамерой.

"Работают почти две тысячи комиссий. Совсем без недочетов такой сложный процесс обойтись не может. <...> Единичные процедурные отклонения - это моменты для того, чтобы в следующий раз что-то учесть, что-то лучше доработать. При этом ни одного нарушения, которое повлияло бы на ход голосования, ни одного официального обращения или жалобы в избирательную комиссию к исходу третьего дня голосования у нас нет", - рассказал журналистам руководитель Центра общественного наблюдения Владислав Шиндяев.

О выборах

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков будут открыты 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. На пост губернатора претендуют четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы Сергея Левченко, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.