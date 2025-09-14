В Мурманской области организовали избирательные участки для судов, которые в день голосования находятся в плавании, сообщил председатель избиркома региона Антон Богомолов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях Магаданской, Мурманской и Иркутской областей, Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа проходит без нарушений и сбоев. Об этом в ходе включений в информационном центре ЦИК России сообщили председатели региональных избиркомов.

Досрочное голосование для жителей труднодоступных и отдаленных районов, а также пассажиров судов в плавании стартовало 24 августа в 24 регионах России. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 12 сентября в досрочном голосовании на выборах разного уровня в РФ приняли участие свыше 55 тыс. человек

"В случае невозможности многократного туда [в труднодоступные места] выезда мы организуем работу по организации голосования работников перед выездом на смену, все это нам позволяет максимально охватить всех избирателей, которые имеют право голоса на соответствующих выборах. <…> Я думаю достаточно достойный результат, который, прежде всего, [является] заслугой наших членов участковых избирательных комиссий, они, используя разные виды транспорта, в достаточно суровых условиях, такую работу ведут", - сказал председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, как прошло голосование на труднодоступных территориях, председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина сообщила, что в штатном режиме. "Без сбоев, без нарушений, в штатном спокойном режиме. Для Камчатки это традиционный вид голосования, который мы обеспечиваем при проведении любого вида избирательной кампании. <…> 9 территориальных комиссий участвовало в организации этого процесса и 18 участковых избирательных комиссий", - отметила она.

Кроме того, председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подчеркнул, что в ходе досрочного голосования комиссии охватили порядка 17 тыс. избирателей на труднодоступных территориях. "Это у нас традиционный вид голосования на протяжении многих лет. Мы досрочно охватили 16 882 избирателя, жалоб никаких нет. Комиссии выезжают к избирателям на водном, на наземном транспорте, но основной вид это у нас воздушный транспорт. <…> Всего наши комиссии, а их было 54, совершили 293 выезда к избирателям", - сказал он.

В свою очередь, председатель избиркома Мурманской области Антон Богомолов отметил, что в регионе по традиции организовывают избирательные участки для судов, которые в день голосования находятся в плавании. "В этом году проходят выборы совета депутатов в столице северного флота, городе Североморск, и там образованы избирательные участки специально для удобства военнослужащих для голосования на этих выборах", - сказал он.

Досрочное голосование в отдаленных районах проводится также и в регионе Сибирского федерального округа - Иркутской области. "Всего <...> 159 местностей включены в перечень труднодоступных и отдаленных, и в этот единый день голосования в 12 территориях <...> провели досрочное голосование участков в целом, и в 9 территориях прошло голосование 18 отдельных групп", - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

О выборах

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.