Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина также отметила, что внимание избирателей постепенно смещается от традиционных СМИ к интернет-пространству

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агитация с использованием искусственного интеллекта не должна заменять личное общение кандидатов с избирателями. Такое мнение высказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, добавив, что участники выборов должны оставаться "реальными людьми, а не виртуальными аватарами".

На одной из сессий в информационном центре ЦИК России обсуждалось применение искусственного интеллекта в электоральной сфере. В сессии приняли участие секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, член комиссии Павел Андреев, а также первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В ходе дискуссии участники продемонстрировали ряд видео, созданных ИИ для агитации некоторых кандидатов на выборах различного уровня в российских регионах.

"Мне импонирует мысль, что выборы - это прежде всего общение одного человека с другим. Кандидаты должны быть реальными людьми, а не аватарами. Неправильно, если вместо живых кандидатов начинают общаться с гражданами виртуальные", - заявила Бударина.

Аналогичное мнение высказал Горелкин: "Я за органическое взаимодействие - чтобы на выборах соревновались реальные люди, созданные из органических веществ", - пошутил парламентарий.

Бударина также отметила, что внимание избирателей постепенно смещается от традиционных СМИ к интернет-пространству. "Возможно, если проявления работы нейросетей будут негативными, со временем интерес вернется к традиционным СМИ, но это необязательно - время покажет", - добавила она.

По мнению Будариной, развитие технологий ИИ требует комплексного подхода и законодательного регулирования, особенно в электоральных процессах.