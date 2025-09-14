Москалькова: отзывы о голосовании в Новороссии и Донбассе положительные

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отзывы о ходе голосования в приграничных регионах РФ, в Донбассе и Новороссии региональных омбудсменов и сотрудников аппарата федерального уполномоченного по правам человека положительные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы внимательно отслеживаем, не было ли там (на приграничных территориях, в Донбассе и Новороссии - прим. ТАСС) давления, отступлений от возможности людям свободного волеизъявления. Могу с уверенностью сказать, что и от уполномоченных в регионах, и от нашего аппарата мы получили положительные отзывы", - сказала Москалькова на брифинге в Общественной палате.