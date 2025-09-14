Использование технологии в избирательном процессе никак не регулируется, однако уже наблюдаются многочисленные примеры его применения, отметил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Избиратели должны быть информированы об использовании кандидатами нейросетей в ходе избирательной кампании, эффективным решением может стать маркировка агитационных материалов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") в ходе дискуссии в ЦИК РФ.

"В целом, я негативно отношусь к применению технологий [ИИ] в электоральном процессе. <…> Выборы, с моей точки зрения, - это процесс очень олдскульный, где соревнуются люди с людьми, а не цифровой код с цифровым кодом. Важно все-таки вот эти соревнования технологий оставить экономике, бизнесу, а здесь я считаю, что должно быть все очень винтажно. В идеале, как сотни лет это происходит. Я считаю, что здесь люди идут к людям и поэтому, конечно, избиратели как минимум должны быть проинформированы, что кандидат прибегает к помощи нейросетей", - сказал Горелкин.

По его словам, в настоящее время использование ИИ в избирательном процессе никак не регулируется, однако уже наблюдаются многочисленные примеры его применения. "Здесь хорошим решением будет маркировка, причем маркировка не мелким шрифтом где-то в углу, а большими буквами", - пояснил Горелкин.

Депутат также отметил использование ИИ для создания дипфейков, которые могут быть направлены как против отдельных кандидатов, так и против выборного процесса в целом, включая подделку официальных сообщений СМИ о переносе выборов. "Маркировка здесь - неэффективное решение, потому что мошенники свои продукты маркировать не будут. Здесь скорее необходима эффективная работа по инфраструктуре распространения", - добавил депутат.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. В Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.