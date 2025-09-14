Еще по двум материалам избирательные комиссии направили в редакции СМИ предупреждения о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минимум 11 протоколов в отношении редакций и главных редакторов СМИ будет составлено за нарушения, зафиксированные в период проведения предвыборной агитации в СМИ, начавшейся 16 августа 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

Как напомнил Ижко, Роскомнадзором в период проведения предвыборной агитации в СМИ организован мониторинг материалов СМИ на предмет выявления нарушений законодательства о выборах. В случае выявления признаков нарушения материалы оперативно передаются в соответствующие избирательные комиссии для принятия решений.

"В случае подтверждения со стороны избирательной комиссии нарушений Роскомнадзором принимаются меры административного реагирования. Так, в настоящий момент по семи материалам, в которых нарушения уже подтверждены со стороны избирательной комиссии, в отношении редакций и главных редакторов составлено три протокола по части 1 статьи 5.5 КоАП РФ, два протокола по статье 5.12 КоАП РФ, планируется составление еще шести протоколов по части 1 статьи 5.5 КоАП РФ", - рассказал он.

Еще по двум материалам избирательными комиссиями в редакции СМИ направлены предупреждения о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства, добавил Ижко.