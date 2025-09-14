Высокая явка объясняется тем, что помимо того, что граждане хотят изъявить свою волю, голосование вносит изменения в их быт, сообщил зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы в следственных изоляторах Москвы состоялись без нарушений и при 100% явке - всего на выборах губернаторов разных регионов проголосовали более 490 человек. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

"Всего в СИЗО Москвы проголосовали 491 человек. Явка составила 100%. <...> Можно заключить, что выборы в следственных изоляторах Москвы состоялись, нарушений и каких-то проблем, связанных с законодательной базой, которая регламентирует это голосование, не обнаружено", - сказал Волков на брифинге в ситуационном центре ОП РФ по наблюдению за выборами.

По словам Волкова, традиционно высокая явка в СИЗО объясняется тем, что помимо того, что граждане хотят изъявить свою волю, голосование еще вносит определенные изменения в их рутинный быт.

Как отметил Волков, проведение первых в истории избирательных кампаний экстерриториальных выборов в следственных изоляторах "очень важная история".

"Наши граждане, которые находятся в следственных изоляторах, имели возможность проголосовать за руководителей своих регионов. Впервые в истории они голосовали при использовании терминалов электронного волеизъявления. Мы наблюдали за этим процессом", - сказал Волков. По его словам, этот эксперимент удался и дает возможность продолжать реализовывать избирательное право наших сограждан, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

В этом году голосование проходило в 82 СИЗО в 28 субъектах. Для этого было создано 77 спецучастков. Подали заявления на голосование на выборах губернаторов 1,4 тыс. обвиняемых. Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ.