В работе комиссий участвуют представители 12 политических партий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Новгородской области на 12:00 мск третьего дня голосования составила 31,73%. Об этом сообщает облизбирком.

"По состоянию на 12:00 14 сентября явка на выборах губернатора Новгородской области составила 31,73%", - отмечается в сообщении.

Для участия в выборах губернатора Новгородской области были зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров - кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду").

С 12 по 14 сентября в Новгородской области состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. Открыто 520 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли 4 782 человека. В работе комиссий принимают участие представители 12 политических партий. Помимо традиционного голосования с помощью бюллетеня на избирательном участке, жителям региона доступны электронное голосование и голосование вне помещения. Контроль за ходом голосования обеспечивают более 700 наблюдателей.