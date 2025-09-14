РКН ограничил доступ к более чем 19 тыс. страниц с ложной информацией о выборах

Также это коснулось 36 интернет-страниц с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала года ограничил доступ к более чем 19 тыс. интернет-страниц, содержавшим недостоверную информацию о выборах, а также 36 интернет-страницам с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

Как напомнил Ижко, в преддверии проведения единого дня голосования Роскомнадзором был организован постоянный мониторинг информационного пространства, в том числе интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, с целью выявления и пресечения распространения информации по выборной тематике, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

"Отмечу, что Роскомнадзором в целом на постоянной основе проводится такая работа. С начала 2025 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов уже удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к более 19 тыс. интернет-страниц, содержавшим недостоверную информацию, и 36 интернет-страницам с призывом к участию в несанкционированных мероприятиях", - рассказал он.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходят прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.