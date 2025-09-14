В ходе предыдущих выборов губернатора региона в 2020 году итоговая явка составила 30,16%

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Более 33% избирателей проголосовали на выборах главы Республики Коми. Среди тех, кто воспользовался дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), явка составила 87,1%, сообщила региональная избирательная комиссия.

"На 15 часов в Республике Коми проголосовали 33,69% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 87,1%", - говорится в сообщении.

В ходе предыдущих выборов главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, явка на 15 часов третьего дня составила 25,13%, а итоговая - 30,16%.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября, досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах проводилось с 5 по 11 сентября, в нем приняли участие 35,5% избирателей из этих территорий. Выбирают главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре.

На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию, - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России".