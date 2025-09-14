В Иркутской области Кобзев набрал 82,70% по итогам обработки 0,73% протоколов

Кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набрал 5,64% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 82,70% голосов по итогам обработки первых 0,73% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набирает 5,64% голосов, выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", депутат заксобрания региона Лариса Егорова - 5,06% голосов, кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко - 6,3% голосов.

Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года. Он сменил Сергея Левченко, руководившего регионом с 2015 года. 13 сентября 2020 года Кобзев, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором Иркутской области, получив голоса 60,79% избирателей.

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). По данным на 18:00 (13:00 мск) явка на выборах составила 31,46%. В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. На пост губернатора претендуют четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы Сергея Левченко, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.