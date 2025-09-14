Свой голос отдали 828 398 избирателей

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Пермского края на 13:00 мск составила 41,97% или 828 398 избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"По состоянию на 15:00 (13:00 мск) 14 сентября 41,97% или 828 398 избирателей с учетом проголосовавших по ДЭГ приняли участие в выборах губернатора Пермского края", - говорится в сообщении крайизбиркома.

На предыдущих выборах главы региона 13 сентября 2020 года явка избирателей составила 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.