На выборах главы Поморья на 15:00 проголосовали 32,36% избирателей

На пост претендуют шесть кандидатов

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Архангельской области на 15:00 (время совпадает с московским) составила 32,36%, сообщает областной избирком.

В выборах главы Поморья принимают также участие жители Ненецкого автономного округа (НАО), он территориально входит в состав Архангельской области.

"Явка избирателей по состоянию на 15:00 14 сентября 2025 года: 32,36% (286 501) избирателей приняли участие в голосовании", - указано в сообщении.

В 2020 году итоговая явка на выборах главы Архангельской области составила 32,65%.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: Мария Харченко (ЛДПР), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Роман Лябихов (КПРФ), Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия") и Олег Черненко ("Справедливая Россия - За правду").