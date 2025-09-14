Явка на выборах главы Чувашии к 15:00 превысила 51,7%

Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 91,49%, отметили в избиркоме республики

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 51,7% избирателей проголосовали к 15:00 мск на выборах главы Чувашии, сообщила избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале.

"Явка избирателей по состоянию на 15:00 мск <…> составляет 51,73%, [проголосовали] 469 568 избирателей. Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 91,49% (181 791 избиратель)", - говорится в сообщении.

На предыдущих выборах главы Чувашии, которые прошли в сентябре 2020 года, к этому времени проголосовали 47,9% избирателей. В 2015 году на выборах руководителя региона к 15:00 на участки пришли 40,4% избирателей.

Статус кандидата на пост главы Чувашии получили пять человек: генеральный директор ООО "Чувашлифт" Владимир Ильин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), генеральный директор Мариинско-Посадского маслозавода Максим Морозов ("Новые люди"), руководитель Чувашской Республики Олег Николаев (самовыдвиженец), руководитель АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые") и заместитель председателя комитета Госсовета республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов (ЛДПР).

Всего в Чувашии открыт 921 избирательный участок, в них работают свыше 8 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК). Видеозапись организована в 821 участке, онлайн-видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал ведется из помещений 100 УИК. Комплексами обработки избирательных бюллетеней оборудованы 132 участка в Чебоксарах. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, также работают представители других служб.