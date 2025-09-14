Глава ЦИК России сообщила, что на этих региональных выборах было сделано "несколько шагов вперед"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала прекрасной организацию работы экстерриториальных участков в Москве, где проходило голосование на губернаторских выборах.

В Москве в этом году были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, на этих участках проходит электронное голосование на столичной платформе.

"Мы на этих выборах региональных сделали несколько шагов вперед. Мы расширили возможность голосовать во ФСИН - это важно, и [важно] создание впервые в истории экстерриториальных участков в Москве, где могли проголосовать избиратели из регионов, где проходят выборы высшего должностного лица. <…> Как было все прекрасно продумано и [прекрасно] осуществлена организация", - сказала Памфилова в ходе брифинга в информцентре ЦИК.

В качестве третьего важного шага Памфилова отметила активное сотрудничество с волонтерским сообществом, которое позволяет предоставить помощь избирателям с ограниченными возможностями здоровья.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе проходит в 24 регионах.