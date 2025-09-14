Явка на выборах главы Ленобласти на 15:00 мск достигла 54%

На предыдущих выборах губернатора Ленинградской области в 2020 году итоговая явка составила 51,52% избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Ленинградской области, по данным на 15:00 мск 14 сентября, завершающего дня голосования, достигла 54,49%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 15 часов 14 сентября составила 54,49% (780 065 человек)", - говорится в сообщении Леноблизбиркома.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области проходит с 12 по 14 сентября, оно организовано на 1 014 избирательных участках Ленинградской области, а также на экстерриториальных участках в Москве, Санкт-Петербурге и Мариуполе.

На предыдущих выборах губернатора Ленинградской области в сентябре 2020 года (голосование проходило в течение трех дней) итоговая явка составила 51,52% избирателей.