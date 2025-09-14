Уполномоченный по правам человека в России поблагодарила ЦИК за возможность жителей безопасно реализовать свои избирательные права

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия обеспечила возможность безопасно реализовать свои избирательные права для людей из приграничья. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Особенностью этих выборов является то, что большое количество населения, проживающего на приграничных территориях, должны были реализовать свое [избирательное] право безопасно, и ЦИК это обеспечил. Мы это ценим", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК РФ.

Она добавила, что несмотря на то, что "большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов и под угрозой жизни", в том числе рискуют и люди, которые работают на избирательных участках, "избирательные права соблюдаются, и работа построена на хорошем, высоком уровне".