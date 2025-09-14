Явка на выборах губернатора Костромской области на 15:00 составила 35,56%

В этом году в регионе впервые применялось дистанционное электронное голосование

КОСТРОМА, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы губернатора Костромской области на 15:00 мск воскресенья составила 35,56%. Такие данные опубликованы в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 496 474 человек. Проголосовали 176 549 человек - 35,56%", - говорится в сообщении.

В 2020 году на выборах губернатора Костромской области явка в то же время, с учетом трехдневного голосования, составляла 27,09%.

В Костромской области 12 сентября открылись 472 избирательных участка, голосование будет проводиться три дня. В регионе проходят 15 избирательных кампаний, в том числе - выборы губернатора Костромской области, депутатов Костромской областной думы, гордумы Костромы. Впервые в этом году в регионе применяется дистанционное электронное голосование.

В выборах губернатора Костромской области участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской областной думы Николай Цвиль ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), секретарь по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергей Шпотин (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев.