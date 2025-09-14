Явка на выборах губернатора Калужской области на 15:00 составила 39,31%

На предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка на это же время в последний день голосования составила 30,79%

КАЛУГА, 14 сентября /ТАСС/. Явка избирателей в Калужской области, где проходят выборы губернатора, в третий день голосования по состоянию на 15:00 мск составила 39,31%, сообщили ТАСС в избиркоме региона. Голосование началось 12 сентября и пройдет в три дня.

На предыдущих выборах губернатора Калужской области, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, явка на 15:00 мск в последний день голосования 13 сентября составила 30,79%.

"На 15.00 14 сентября явка составила 39,31%. По ДЭГ проголосовало - 88,69% от общего количества поданных заявлений. 760 калужан сделали свой выбор на "экстерриториальных участках" в Москве на выборах губернатора Калужской области", - говорится в сообщении.

В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов, в их числе действующий губернатор области Владислав Шапша - от "Единой России", Надежда Ефремова - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Степан Опарышев - от ЛДПР, Иван Родин - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Николай Яшкин - от КПРФ.